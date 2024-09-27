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Diyarbakır'da Hırsızlık Şüphelisi Yüksekten Atlayarak Yaralandı

Diyarbakır'da Hırsızlık Şüphelisi Yüksekten Atlayarak Yaralandı
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Diyarbakır'da polisle girdiği kovalamaca sırasında 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atlayan hırsızlık şüphelisi yaralandı. Tedavisinin ardından tutuklanan şahsın 19 farklı suç kaydı bulundu.

DİYARBAKIR'da hırsızlık şüphelisi polisin takibi sırasında yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atlayıp, yaralandı. Tedavisi sonrası tutuklanan şüphelinin, 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edildi. Şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Polisleri görünce kaçan şüpheli, girdiği metruk binada çembere alındı. Şüpheli, yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atladı. Yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yapılan incelemede şüphelinin 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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