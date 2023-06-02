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Diyarbakır'da Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Diyarbakır'da Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, 'hırsızlık' suçundan yapılan operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan 10 yıl 102 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.???????

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır Operasyon Güncel Haberler

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