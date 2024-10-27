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Diyarbakır'da Hırsızlık Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da Hırsızlık Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı
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Diyarbakır'da düzenlenen 'Çakmak' operasyonunda, farklı tarihlerde hırsızlık yapan 10 kişi tutuklandı. Güvenlik kameraları aracılığıyla belirlenen şüpheliler, çeşitli yerlerden çalılan eşyalarla birlikte yakalandı.

DİYARBAKIR'da farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Çakmak' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, farklı tarihlerde kasaptan et, şehirlerarası yolcu otobüsündeki yolcudan, bir iş yerinden ve sokakta bir kişinin çantasından cep telefonu, tekerlekli sandalye ve kamyonun lastiklerini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin belirlenen adreslerine 'Çakmak' adı verilen operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aramalarda ele geçirilen tekerlekli sandalye sahibine teslim edilirken, kasaptan et çalan şüphelilerin arkadaşlarıyla mangal yaptığı belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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