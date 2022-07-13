DİYARBAKIR'DA HELİKOPTER, ELAZIĞ'DA DRONLU TRAFİK DENETİMİ - Haberler

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DİYARBAKIR'DA HELİKOPTER, ELAZIĞ'DA DRONLU TRAFİK DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'da Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter, Elazığ'da ise dronla yapılan trafik denetimlerinde kural ihlalinde bulunan sürücülere ceza uygulandı.

DİYARBAKIR'da Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter, Elazığ'da ise dronla yapılan trafik denetimlerinde kural ihlalinde bulunan sürücülere ceza uygulandı.

Diyarbakır ve Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince İçişleri Bakanlığının 'Bayramınız kemerli olsun' sloganı ile havadan ve karadan trafik denetimleri yapıldı. Diyarbakır'da ekipler tarafından, kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne 2 bin 135 TL idari para cezası uygulandı. Elazığ'da ise ekipler trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kurallarını ihlal eden sürücüleri dron ile tespit etti. Araçları kontrol eden ekipler, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma, hatalı sollama gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Jandarma Elazığ Güncel Haberler

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