Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (3) - Haberler

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Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (3)

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (3)

298 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 15 POLİS YARALANDIDiyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında polise taş atan, yasaklanmış örgüt simgelerini taşıyan, yasa dışı slogan atan ve polise mukavemet eden 298 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

DİYARBAKIR (DHA) - 298 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 15 POLİS YARALANDI

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında polise taş atan, yasaklanmış örgüt simgelerini taşıyan, yasa dışı slogan atan ve polise mukavemet eden 298 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Çıkan olaylarda15 polisin de hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Burak EMEK- Serhat Ozan YILDIRIM/ DİYARBAKIR,


Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (3)

Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (3)

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Slogan, Polis, Güncel, Haberler

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