Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (2)

'2013'TE ÖCALAN'IN KALEME ALDIĞI DEKLARASYONUN ARKASINDAYIZ'

Kutlama programında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, nevruzun sadece Kürtlerin bayramı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,