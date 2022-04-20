DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır'da HDP'li belediyeler döneminde PKK'ya para transfer eden 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı

DİYARBAKIR merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda HDP'li belediyeler döneminde ihalelerde usulsüzlük yaptıkları, bazı işyerleri aracılığıyla da terör örgütü PKK'ya para transferi yaptıkları tespit edilen, aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan yardımcılarından birinin de olduğu 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel