Diyarbakır'da Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Tepki

Diyarbakır'da yapılan basın açıklamasıyla, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına tepki gösterildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Vakıf adına konuşan Fatih Taş, bir dergide kutsal değerlere yönelik yayınlanan karikatür çizimini İslam düşmanlığı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bunu şiddetle kınadıklarını ifade eden Taş, "Bu, kutsallarımıza yönelik açık bir saldırıdır. Peygamber Efendimize yönelik saygısızlık içeren sözde karikatürleri şiddetle kınıyoruz. Canımızdan aziz bildiğimiz kutsallarımıza saldırıyı kabul etmiyor ve lanetliyoruz." dedi.

Katılımcılar, basın açıklaması sırasında sık sık tekbir getirdi.