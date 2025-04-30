İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha
İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

İstanbul'da yaşayanların zihnine kazıması gereken harita
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Diyarbakır'da Hayvan Sulama Göletinde Balık Ölümleri İnceleniyor

Diyarbakır'da Hayvan Sulama Göletinde Balık Ölümleri İnceleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çınar ilçesindeki hayvan sulama göletinde meydana gelen balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Jandarma ve tarım ekipleri, sudan ve balıklardan numuneler alarak analiz için laboratuvara gönderdi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hayvan sulama göletindeki balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Çınarköy Mahallesi'nde bulunan hayvan sulama göletinde yaşanan balık ölümlerini fark eden mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gölette inceleme yapıldı.

Ekiplerce sudan alınan balık numuneleri Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne, su numunesi de Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.