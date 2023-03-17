Diyarbakır'da hayvan otlatan iki çoban silahla yaralandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hayvan otlattıkları sırada silahlı saldırıya uğrayan 2 çoban yaralandı.

Yabanardı Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan Fatih (25) ve İsmail Öztürk (19), nereden ateşlendiği belirlenemeyen uzun namlulu silahtan çıkan kurşunlarla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma yürütüyor.