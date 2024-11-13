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Diyarbakır'da Hayırseverden Yeni Okul Protokolü

Diyarbakır'da Hayırseverden Yeni Okul Protokolü
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hayırsever Fatma Gönül Özsoy'un yaptıracağı 4 derslikli anaokulu için protokol imzalandı. 'Gönül Özsoy Anaokulu' ismiyle inşa edilecek okul, 2025-2026 eğitim yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hayırsever Fatma Gönül Özsoy'un yaptıracağı okul için protokol imzalandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kentte inşa ettirilecek okul için Valilik'te düzenlenen imza törenine, Vali Murat Zorluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve hayırsever Fatma Gönül Özsoy adına vekili Perran Toksöz katıldı.

Protokol kapsamında, Oğlaklı Mahallesi'nde 4 derslikli anaokulu yaptırılacak. İnşa edilecek okula "Gönül Özsoy Anaokulu" ismi verilecek.

Vali Zorluoğlu, hayırsever Özsoy'a yaptıracağı okul için teşekkür etti.

Okulla ilgili projenin hızlı bir şekilde hazırlanarak 2025-2026 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesinin önemli olduğunu belirten Zorluoğlu, yapılacak okulla, kenti ve ülkeyi ileriye taşıyacak nesillerin yetişmesi temennisinde bulundu.

Zorluoğlu, hayırseverlerin eğitim konusundaki desteklerinin çok kıymetli, eğitime verilen her desteğin, bırakılan her tuğlanın değerli olduğunu vurgulayarak, hayırsever insanların bu tür girişimlerinin topluma örnek olduğunu ifade etti.

Daha sonra okul için protokol imzalandı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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