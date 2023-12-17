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Diyarbakır'da hava ve kara trafiğine 'sis' engeli

17 Aralık 2023 11:20 Güncelleme: 11:21 Abone Ol

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sis, sabaha kadar sürdü. Hava ve kara trafiğinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Diyarbakır'ın merkez ilçelerinde akşam etkisini göstermeye başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafikte aksamalara neden oldu. Yoğun sisten dolayı sabah 11.00'e kadar Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir uçak seferleri de iptal edildi. Kara trafiğinde araçlar kontrollü giderken, hava ulaşımında uçak seferlerinde gecikmeli ve iptal edilenler oldu.