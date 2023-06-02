Diyarbakır'da Hatalı Sollama Kazaya Neden Oldu: 1'i Ağır 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yan yolda ilerleyen otomobile, hatalı sollama yapan bir minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yan yolda ilerleyen otomobile, hatalı sollama yapan bir minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çınar ilçesine bağlı Karaçevre Mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sol şeritte ilerleyen otomobille, sollama yapmak isteyen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Trafik kazasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar şehir merkezindeki farklı hastanelere kaldırılırken, minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR