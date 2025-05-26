Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Feci Kaza: 1 Ölü

Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Feci Kaza: 1 Ölü
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Diyarbakır'da manevra yapmakta zorlanan cip, hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı. Aygün Batmaz hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da sürücüsünün manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği cip, hastane bahçesinde dinlenme alanındakilerin arasına daldı. Kazada, Aygün Batmaz (45) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. M.E.'nin (52) manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği 21 AGD 230 plakalı cip, hastane bahçesindeki dinlenme alanında bulunanların arasına daldı. Kazada Aygün Batmaz yaralandı. Batmaz'a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Aynı hastanede tedaviye alınan Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aygün Batmaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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