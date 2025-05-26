Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Feci Kaza: 1 Ölü
Diyarbakır'da manevra yapmak isteyen bir sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu cip, hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı. Kazada Aygün Batmaz hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
DİYARBAKIR'da sürücüsünün manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği cip, hastane bahçesinde dinlenme alanındakilerin arasına daldı. Kazada, Aygün Batmaz (45) hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. M.E.'nin (52) manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği 21 AGD 230 plakalı cip, hastane bahçesindeki dinlenme alanında bulunanların arasına daldı. Kazada Aygün Batmaz yaralandı. Batmaz'a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Aynı hastanede tedaviye alınan Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aygün Batmaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel