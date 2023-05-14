Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİYARBAKIR'DA HASTALAR, AMBULANSLA OY KULLANACAKLARI YERE GÖTÜRÜLDÜ

Güncel Haberler

Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (3)DİYARBAKIR'DA HASTALAR, AMBULANSLA OY KULLANACAKLARI YERE GÖTÜRÜLDÜDiyarbakır'da bir haftadır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Süleyman Etyemeyez (44), İl Sağlık Müdürlüğü'nce ambulansla alınarak oy kullanacağı...

Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (3)

DİYARBAKIR'DA HASTALAR, AMBULANSLA OY KULLANACAKLARI YERE GÖTÜRÜLDÜ

Diyarbakır'da bir haftadır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Süleyman Etyemeyez (44), İl Sağlık Müdürlüğü'nce ambulansla alınarak oy kullanacağı Yenişehir ilçesindeki Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'na götürüldü. Etyemez, sağlık ekiplerince sandık başına taşındı. Oyunu kullandıktan sonra tekrar sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Etyemez, 'Ayağım kırık olduğu için yaklaşık bir haftadır hastanede yatmaktayım. Bugün seçim olması nedeniyle Anayasal hakkım olan oy kullanma hakkımı yerine getirebilmek için sağlık ekiplerini aradım. Bana yardımcı olmalarını bildirmemle beraber hemen dönüş yapıldı ve bugün gelip oyumu kullandım. İnşallah vatana millete hayırlı olur' dedi.

SİLVAN'DA SEYYAR SANDIK HASTALARIN AYAĞINA GİTTİ

Silvan ilçesinde İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 7 hasta için seyyar sandıkları hastaların evlerine götürdü. Görevliler, Kale Mahallesi'ndeki Silvan Konutları'nda bedensel engelli Fecra İnan'ın (90) evine de seyyar sandık götürdü. Oyunu kullanan İnan, görevlilere teşekkür etti. (DHA)

Diyarbakır Seçim Sonuçları
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2019
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü Devlet Hastanesi Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title