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DİYARBAKIR'DA HASARLI CAMİ MİNARESİ KONTROLLÜ YIKILDI

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerden Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hasar gören cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerden Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hasar gören cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkılırken çok sayıda bina, iş yeri ve yapı da hasar gördü. Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Şehitlik Camii'nin minaresi de depremlerde ağır hasar aldı. Güvenlik önlemlerinin ardından minarenin yıkımı, halat bağlanarak kontrollü olarak yapıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Yenişehir Cami Güncel Haberler

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