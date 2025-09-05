Haberler

Diyarbakır'da Hapis Cezası Olan Firariye Operasyon: Yakınından Ateş Açıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, hakkında 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari P.A., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçtı. P.A.'nın yakını R.A., jandarmaya ateş açtı fakat olayda yaralanan olmadı, R.A. tutuklandı.

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari P.A.'yı yakalamak için Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde operasyon düzenledi. P.A. yan sokağa girerek kaçtı. Ekipler sokağa yöneldiği sırada P.A'nın yakını R.A., tabancayla jandarma ekiplerine ateş ederek uzaklaştı. Kaçarken elindeki tabancayı otoparka atan R.A., yaşanan takibin ardından yakalandı. Otoparkta yapılan aramada tabanca, şarjör ve 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari hükümlü P.A.'nın yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
