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Diyarbakır'da hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından yapılan operasyonla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yapılan operasyonla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından; aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda; 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan hakkında 21 yıl, 10 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E. ile 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 21 yıl, 11 ay, 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Güncel Haberler

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