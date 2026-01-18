Haberler

Diyarbakır'da yüksek kesimlerde kar, merkezde karla karışık yağmur etkili oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde rahatsızlanan hamile kadına ulaşmak için karla mücadele ekipleri yol açtı. Ambulansın karda mahsur kalması üzerine yapılan ortak çalışma ile sağlık ekipleri kadına ulaştı ve hastaneye kaldırdı.

HAMİLE KADIN İÇİN YOL AÇILDI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Kırsal Akçesir Mahallesi'nde öğlen saatlerinde rahatsızlanan hamile kadın ihbarına giden ambulans, karda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Kulp Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin ortak çalışmasıyla yol açıldı. Sağlık ekiplerinin ulaştığı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

