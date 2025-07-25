Diyarbakır'da Hamile Kadın Cinayeti: 9 Mermi İle Öldürüldü

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 3 aylık hamile Helin Eren, eşi S.Ş. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Eren'in daha önce şiddet gördüğü ve son olarak babasının evine döndüğü öğrenildi.

Not: İlk haberimizde öldürülen Helin Eren'in sehven 5 aylık hamile olduğu yazılmıştır. Doğrusu 3 aylık olacaktır…

9 MERMİ İSABET ETMİŞ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde birlikte yaşadığı S.Ş. tarafından tabancayla vurularak öldürülen 3 aylık hamile Helin Eren'in 7 ay önce kaçarak dini nikahla evlendiği, ilk günden itibaren S.Ş.'den şiddet gördüğü, 25 gün önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay gecesi Helin Eren'in kuzeniyle yürüdüğü sırada S.Ş. tarafından takip edildiği ve saldırıda vücuduna 9 mermi isabet ettiği belirtildi.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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