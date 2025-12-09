Diyarbakır'da Çeşitli Suçlardan Aranan 120 Kişi Jasat Tarafından Yakalandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında, "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan 120 kişi yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.