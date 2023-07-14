Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.