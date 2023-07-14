Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Güncel Haberler
Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Diyarbakır'da hakkında 10 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanma veya Sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.F.O. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
???????
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel