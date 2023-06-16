Diyarbakır'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.