Üye Girişi
Haberler
Diyarbakır'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır JASAT Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title