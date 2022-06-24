12 yıl hapis cezası ile aranan firari JASAT tarafından yakalandı Diyarbakır'da 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde yakalandı. Diyarbakır'da 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.T.'nin Bağlar ilçesindeki bir adrese gideceği bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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