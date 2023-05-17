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Diyarbakır'da hakime saldıran 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da hakime saldıran 4 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasında 8 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık ve 3 yakını, hakime saldırdıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Diyarbakır'da tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasında 8 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık ve 3 yakını, hakime saldırdıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık M.N.Ç, "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adliye koridorunda bekleyen M.N.Ç. ve 3 yakını, duruşmaların sona ermesiyle mahkeme salonundan çıkan hakime saldırdı.

Güvenlik güçleri, müdahale ederek saldırganları gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından bugün nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.N.Ç. ile 3 yakını tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Diyarbakır Güncel Haberler

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