Diyarbakır'da &quot;Hafızlık ve İslami İlimler İcazet Programı&quot; yapıldı - Haberler

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Diyarbakır'da "Hafızlık ve İslami İlimler İcazet Programı" yapıldı

AA - Bestami Bodruk - Güncel
Diyarbakır'da 'Hafızlık ve İslami İlimler İcazet Programı' yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen, "Hafızlık ve İslami İlimler İcazet Programı"nda, eğitimini tamamlayan 136 kişiye icazet belgesi verildi.

Diyarbakır'da düzenlenen, "Hafızlık ve İslami İlimler İcazet Programı"nda, eğitimini tamamlayan 136 kişiye icazet belgesi verildi.

Sur ilçesinde bulunan Suffe Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda 57 hafız ve 79 İslami ilimler öğrencisine yönelik icazet belgesi takdim programı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır'ın İslam tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın İslami ilimler noktasında öğrencilerin yetiştirildiği bir merkez konumunda olduğunu ifade eden Su, hafızlık eğitiminin önemine ilişkin Hazreti Muhammed'in hadislerinden örnekler verdi.

Vali Su, iyi insanlar yetiştirmenin toplumların geleceği açısından büyük öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Ülkemizde ve dünyada iyi insanlara ihtiyacımız var. Buralardan da örnek kardeşlerimiz yetişiyor. Bu kardeşlerimiz tüm insanlığın iyiliğe, güzelliğe yönlendirilmesi için gayret edeceklerdir." dedi.

Hafızların ve İslam ilimleri noktasında öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Su, daha sonra 136 öğrenciyi temsilen 2 öğrenciye icazet belgelerini verdi.

Programda, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Suffe Yatılı Erkek Kuran Kursu sorumlusu Tayyip Elçi de birer konuşma yaptı.

AA / Bestami Bodruk - Güncel

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