Diyarbakır'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Çöltepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 42 AGD 741 plakalı hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada F.B. (68) ve M.F.R. (25) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)