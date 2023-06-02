Diyarbakır'da hafif ticari araç yol kenarına savruldu: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, dün Bismil ilçesi Korukçu mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan 46 HJ 157 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun dışına çıktı. Meydana gelen kazada sürücü Mert Y., araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin titizlikle çalışması sonucunda Mert Y. sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR