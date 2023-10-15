Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Diyarbakır'da hafif ticari araç ile ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hafif ticari araç ile ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Güral Caddesi ve Ahmet Arif Caddesi kesişiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 21 TT 0387 plakalı hafif ticari araç ile 41 PY 982 plakalı transporter sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi olay yerinden ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.