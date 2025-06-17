Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Çocuğa Çarptı: Genç Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki S.Y.'ye çarpması sonucu genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 21 ADN 872 plakalı hafif ticari araç, Tepe Mahallesi Çermik Fen Lisesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y'ye (16) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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