Diyarbakır'da hadis söyleşileri programı gerçekleştirildi - Haberler

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Diyarbakır'da hadis söyleşileri programı gerçekleştirildi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'da hadis söyleşileri programı gerçekleştirildi

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) hadis söyleşileri programı düzenlendi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) hadis söyleşileri programı düzenlendi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Dicle Gençlik Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği programa katılan Mardin Artuklu Üniversitesi İslam İlimleri Fakültesi Hadis Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Özçelik, "hadisleri nasıl anlamalıyız" konulu sunum yaptı.

Allah'ın insanlarla diyaloğu peygamberler aracılığıyla sağladığını dile getiren Özçelik, "Peygamberlere inanmak imanın şartlarındandır. Hayatın her alanında bir tavsiyesi olan bir din sünnet olmadan nasıl yaşanacaktı. İbadetlerimizin yüzde doksanın kaynağı sünnet ve hadislerdir." ifadelerini kullandı.

Programa, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Genel Sekreter Doç. Dr. Ali Karakaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, gençlik, Dicle, Güncel, Haberler

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