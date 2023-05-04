Diyarbakır'da güzellik salonu görünümü kazandırılan iş yerlerinde yasa dışı bahis operasyonu

Diyarbakır'da güzellik salonu görünümü kazandırılan iş yerlerinde yasa dışı bahis oynatan çeteye düzenlenen 'Son Fön' adı verilen operasyonda, çete elebaşının da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da güzellik salonu görünümü kazandırılan iş yerlerinde yasa dışı bahis oynatan çeteye düzenlenen 'Son Fön' adı verilen operasyonda, çete elebaşının da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis çetelerine yönelik 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adreslere 'Son Fön' ismi verilen operasyon düzenledi. Operasyonda çete elabaşının da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.