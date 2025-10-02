Diyarbakır'da 'Gölgede Kalan' Fotoğraf Yarışmasına Yoğun İlgi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl ikincisi "Gölgede Kalan" adıyla düzenlenecek fotoğraf yarışmasına 150 fotoğrafçı, 500'e yakın eserle başvurdu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından düzenlenecek yarışmaya, başta Diyarbakır olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinden gazeteciler, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar büyük ilgi gösterdi. Yarışmaya toplamda 150 fotoğrafçı, 500'e yakın eserle başvurdu.

Yarışmanın, unutulmaya yüz tutmuş yaşamların, geleneklerin ve kültürel değerlerin fotoğraf aracılığıyla belgelenmesine katkı sunması amaçlanıyor.

30 Eylül 2025 Salı günü başvuruları sona eren yarışmanın jürisi ekim ayında toplanarak fotoğrafları değerlendirecek. Ekim ayı sonuna kadar fotoğraflar değerlendirilerek sonuçları kamuoyuna açıklanacak.

Yarışmanın jürisinde, fotoğrafçı ve yazar Haluk Çobanoğlu, fotoğrafçı Ümit Bektaş, fotoğrafçı Zülküf Mavlay, DKVD Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Can ve Gastro İnovasyon Merkezi Koordinatörü Meryem Özdemir Ok yer alıyor.

Toplam 140 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışmada dereceye giren fotoğraflar Gastro İnovasyon Merkezi bünyesinde kasım ayında düzenlenecek ödül töreni ile birlikte sergilenecek.

DTSO Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, yarışmaya gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğu belirtti. Ödül töreni, sergi ve fotoğraf atölyeleri ile söyleşilerden oluşan bir program planlandığını aktaran Tayınlamak, "Yarışmaya katılım sağlayan ve eser sunanlara emekleri için teşekkür ederiz. Bu ay içinde alanında uzman bağımsız jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından dereceye giren eserler açıklanacak. Kentin kültürel mirasının belgelenmesine yönelik bu tür çalışmaların geleneksel hale gelmesi ve daha fazla eser yaratılması için çalışmalar sürdürülecek" dedi.