Diyarbakır'da 'gökkuşağı' seyirlik görüntü oluşturdu

DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluşturdu.

Kentte, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası oluşan gökkuşağı renk cümbüşü ortaya çıkardı. Merkezde, bir çok noktadan görülen gökkuşağı, seyirlik görüntüye neden oldu. Vatandaşlar kısa süren renk cümbüşünün keyfini çıkardı.