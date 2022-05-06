DİYARBAKIR'DA 'GÖKKUŞAĞI' SEYİRLİK GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'da sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluştururken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR'da sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluştururken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası oluşan gökkuşağı renk cümbüşü yarattı. Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde gökkuşağını gören sürücüler o anları cep telefonlarına kaydederek, renk cümbüşünün keyfini çıkardı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel