DİYARBAKIR'DA 'GÖKKUŞAĞI' SEYİRLİK GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU - Haberler

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DİYARBAKIR'DA 'GÖKKUŞAĞI' SEYİRLİK GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'da sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluştururken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluştururken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası oluşan gökkuşağı renk cümbüşü yarattı. Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde gökkuşağını gören sürücüler o anları cep telefonlarına kaydederek, renk cümbüşünün keyfini çıkardı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır, Güncel, Haberler

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