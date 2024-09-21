Diyarbakır'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaz sıcaklarını geride bıraktı. Gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur, zaman zaman yerini tekrar ara ara gürültüye bıraktı.
Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
Yaz sıcaklarını geride bırakan Diyarbakır'da sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Bir müddet yağan yağmur, yerini tekrar ara ara gök gürültüsüne bıraktı.