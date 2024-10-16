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Diyarbakır'da Giyim Mağazası İşçileri Güveçten Zehirlendi

Diyarbakır'da Giyim Mağazası İşçileri Güveçten Zehirlendi
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir giyim mağazasında çalışan 5 işçi, öğle yemeğinde yedikleri güveç sebebiyle zehirlendi. İşçiler, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesindeki bir giyim mağazasında çalışan 5 işçi, öğle yemeğinde yedikleri güveçten zehirlendi.

Kooperatifler Mahallesi'nde giyim mağazasında çalışan 5 işçi, öğle yemeği için yaptıkları güveçten yedi. Yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri görülen işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiler, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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