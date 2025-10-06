Diyarbakır'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Gerçekleşti

Diyarbakır'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) işbirliğiyle "Girişimci Kütüphanesi" buluşması gerçekleştirildi.

Kayapınar Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, 242 okul 120 bin genci barındıran bir ilçede bulunduklarını belirtti.

Diyarbakır'ın 33 medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu ifade eden Bilgin, kentin tarihi boyunca kültür, medeniyet ve bilim olmak üzere birçok şeyde girişimcilik yapmış olduğunu söyledi.

Bilgin, bu coğrafyanın öğrencilerinin bu mirası devralmış bir nesil olduğunu dile getirerek, "İnşallah buradaki konuşmacılardan yarına dair heybelerinize koyacağınız çok güzel görüşleriniz ve umutlarınız olur. Burada filizlenen düşünceler ilçemize, Diyarbakır'a ve ülkemize faydalı olur." ifadelerini kullandı.

GYD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir de medeniyetlerin beşiği, kültürün kalbi Diyarbakır'da gençlerle olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Kütüphanede buluşmanın çok anlamlı olduğunu söyleyen Taşdemir, kütüphanelerin, fikirlerin doğduğu, hayallerin yeşerdiği, geleceğin temellerinin atıldığı yerler olduğunu kaydetti.

Girişimciliğin ruhun içinden doğduğunu belirten Taşdemir, şöyle dedi:

"Bir hayal kurarsın, o hayalin peşinden cesaretle gidersin, sonunda dünyayı değiştirirsin. Amacımız yalnızca girişimciliği konuşmak değil, gençlerin potansiyelini, yaratıcılığını ve cesaretini ortaya çıkarmak. Çünkü biliyoruz ki Diyarbakır'ın gençleri sadece bu şehrin değil, bu ülkenin geleceğini inşa edecek. Bu topraklar binlerce yıldır bilginin, üretimin, ticaretin merkezi oldu. Artık o ruhu dijital dünyaya, teknolojiye, sürdürülebilir fikirlere taşıma zamanı."

Taşdemir, bugün aralarında farklı sektörlerde büyük başarılar elde eden girişimcilerin olduğunu işaret ederek, şöyle konuştu:

"Onlar da bir zamanlar hayal kurdular, risk aldılar, denediler, yanıldılar ama asla vazgeçmediler. İşte sizlerden beklediğimiz de tam olarak bu. Denemekten korkmamak, vazgeçmemek, inancını diri tutmak. Hayalleriniz büyük olabilir, yollar bazen zorlu olabilir ama unutmayın, her büyük hikaye, küçük bir adımla başlar. Belki bugün attığınız o küçük adım, yarın binlerce insana ilham verecek bir girişime dönüşecek. Bizler, sizlerin yanında olmaktan ve bu yolculukta sizlere rehberlik etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Yeter ki siz inanın, araştırın, öğrenin ve üretmekten asla vazgeçmeyin."

Etkinlik, iş insanları, girişimciler ve akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı panellerle sürüyor.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, davetliler ve öğrenciler katıldı.