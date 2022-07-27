Gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş bebek maması tespit edildi

Diyarbakır Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda peynir, sosis, tavuk ve çocuk maması tespit edilerek imha edildi.

Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artması ve korona virüs vaka sayılarının yeniden yükselmesi üzerine gıda denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde sahaya çıkarak gıda ürünlerinin satıldığı bölgelerde çalışma yapan ekipler, sofraların vazgeçilmezi olan süzme peynir, krem peynir, sosis ve tavuk gibi ürünlerin son kullanma tarihleri geçtiği halde raflarda vatandaşlara satılmaya devam edildiğini tespit etti.

Yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçtiği halde çocuk mamalarının da satılmaya devam edildiğini tespit etti. Gıda ürünlerinin insan sağlığını hiçe sayacak şekilde sağlıksız ve hijyensiz koşullarda bulundurulduğunu ortaya çıkaran ekipler, kuralları ihlal eden iş yeri ve firmalar hakkında yasal tutanak tutarak, tespit edilen ürünlerin imha edilmesini de sağladı.

Vatandaşların temiz, hijyen ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak üzere denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kontrollerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Son zamanlarda salgın hastalık riskinin arttığını, bunun gıda güvenliğini çok daha önemli hale getirdiğini ifade eden Başkan Beyoğlu, "Kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumluluğunu bilen esnafımız bunu zaten yapmaz. Gıda sağlığı hayati önem taşıyor, ihmal kabul etmez. Neticede günlük olarak sofralarımıza gelen ürünler. Esnafımızın çok büyük bölümü kurallara riayet ediyor. Ancak bunu ihlal ve ihmal edenler de var. Biz de ekiplerimiz aracılığıyla uyarılarımızı yaparak önlemlerimizi alıyoruz. Herkesi bu süreçte hassas davranarak gıda sağlığı ve gıda güvenliği konusunda dikkatli olmaya davet ediyoruz. Görevini yapmayanları ise bize bildirin" dedi.

(Muhsin Taş - İHA)