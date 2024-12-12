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Diyarbakır'da Gıda Denetim Süreci Semineri Düzenlendi

Diyarbakır'da Gıda Denetim Süreci Semineri Düzenlendi
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Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, gıda denetim süreçleri ve ALO 174 uygulamalarının gıda güvenliğine katkıları üzerinde duruldu.

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Yerinde Gıda Denetim Süreci" ve "ALO 174 Uygulamaları" konulu seminer düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli gıda mühendisi Nevzat Bayram ve ziraat mühendisi Sait Güzel tarafından Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü öğrencilerine yönelik bilgiler verdi.

Seminerde, gıda denetimlerinin önemi ve ALO 174 uygulamalarının gıda güvenliğine katkıları üzerinde duruldu.

Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Davut Karaaslan da açılışta yaptığı konuşmada, özellikle süt ve süt ürünleri üretimindeki denetimlerin büyük önem taşıdığını ifade ederek, konu ile ilgili bilgiler verdi.

Seminer sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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