Diyarbakır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi öldü
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.G'nin kullandığı plakası öğrenilmeyen minibüste bulunan öğrenciler ve Üzeyir Göktekin (75) ilçedeki Karamusa Ortaokulu girişinde indi.
Göktekin, okulun çıkışına doğru yürüdüğü sırada geri manevra yapan minibüsün altında kaldı.
Ağır yaralanan Göktekin, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Silvan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel