Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da genişletilen yolun kenarında kalan elektrik direği tehlike oluşturuyor

Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yapılan yol genişletme çalışmaları sonucunda kaldırım üzerinde bulunan elektrik direği, genişletilen yolun kenarında kaldı. Mahalle sakinleri ve sürücüler, direğin tehlike oluşturduğunu belirterek hızlı önlem alınmasını istedi.

DİYARBAKIR'da çalışmalar sonucu daha önce kaldırım üzerinde bulunan elektrik direği, genişletilen yolun kenarında kaldı.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Molla Gürani Caddesi'nde yol genişletme çalışmaları yapıldı. Daha önce kaldırım üzerinde bulunan elektrik direği ise genişletilen yolun kenarında kaldı. Mahalle sakini Muhterem Çelik (19), "Eskiden bu elektrik direği, kaldırımın üzerindeydi. Belediye, çalışma yaparak kaldırımı geri çekti ve bu direk de önde kaldı. Bu direk tehlike oluşturuyor. Arabalar, kavşakta viraj alırken bu direğe çarpabilir. Burada sürücü kursu adayları da eğitim görüyor, onlar acemi olduğu için büyük sıkıntı oluşturuyor. Burada yaya yolu da var ve yine sıkıntılı bir durum. Bunun kaldırılmasını istiyorum" dedi. Sürücü Yemliha Aşıcı (33) da "Bazen kavşaktan döndüğümüz zaman geniş alabiliyoruz ve iki araba orada sıkışırsa, kazaya sebebiyet verebiliyor. Direğin burada durması tehlike arz ediyor. Bu konuda hızlı önlem alınması gerekiyor. Sürücüler ve yayalar için önemli bir konudur" diye konuştu.

Enerji şirketinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Yapılan kaldırım çalışması sonucunda yolda kalan beton elektrik direği ile ilgili gerekli teknik inceleme yapılmış olup söz konusu direkt hafta sonunda trafiğe engel olmayacak şekilde bulunduğu yerden kaldırılacak" denildi.(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar Bağlar Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti! Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film? Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title