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Diyarbakır'da Gençler Temizlik Etkinliği Düzenledi

Diyarbakır'da Gençler Temizlik Etkinliği Düzenledi
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Dicle Üniversitesi piknik alanında bir araya gelen gençler, çevre bilincini artırmak amacıyla temizlik yaptı. Etkinlik kapsamında toplanan çöpler, konteynere bırakıldı.

Diyarbakır'da bir araya gelen bir grup genç, Dicle Üniversitesi (DÜ) piknik alanında temizlik yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri DÜ Genç Ofis öncülüğünde, DÜ Piknik Alanı'nda bir araya gelen Dicle Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü, Avrupa Tıp Öğrenciler Birliği (EMSA) ve Let's Do It il temsilciliği üyeleri, piknik alanındaki izmarit, pet, cam şişe, gıda ambalajları ve diğer katı atıkları topladı.

Toplumda çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplanan çöpler, konteynere bırakıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genç Ofis Gençlik Lideri Duygu Can, AA muhabirine, çalışma ile çevre bilincini artırmayı ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı amaçladıklarını söyledi.

Dünya Temizlik Günü kapsamında gönüllülerle ve kulüp öğrencileriyle beraber piknik alanında temizlik yaptıklarını kaydeden Can, şöyle konuştu:

"Burayı tercih etmemizin nedeni, çevredeki çöplerin aşırı olması ve görüntünün insanları rahatsız etmesiydi. Temiz bir dünya için ben de varım diyerek gönüllülerimizle birlikte bu çalışmayı yaptık. Amacımız daha temiz ve güzel bir dünya oluşturmaktır. Bundan sonra buraya gelecek kişilerin geride temiz ve güzel bir alan bırakmalarını umuyoruz."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Dicle Üniversitesi Etkinlik Güncel Çevre Yaşam Dicle

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