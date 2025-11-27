Haberler

Diyarbakır'da Genç Oğulun Ölümü: Aile Katilin İzini Sürüyor

Diyarbakır'da Genç Oğulun Ölümü: Aile Katilin İzini Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir gencin tartışma sırasında vurulması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından aile, katilin bulunmasını sağlamak amacıyla olayın geçtiği mahalleye taşındı. Aile, yaşanan duruma dair tepkilerini dile getirirken, güvenlik kameralarının bulunmasına rağmen katilin yakalanmadığını belirtiyor.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2 grup arasında çıkan tartışmada kalbine isabet eden tek kurşunla vurulan Muhammed Yusuf Keskin'in (17) ölümü ile ilgili soruşturmada; şüpheli ya da şüpheliler bulunamadı. Soruşturma sürerken; Muhammed'in ailesi, bir ipucu bulabilemek için olayın yaşandığı mahalleye taşındı. 5 çocuğundan birini kaybeden anne Sevdet Keskin (39), "Bir katil nasıl kaçabilir? O kadar kamera varken, çocuğu sokaktan alıp öbür sokağa götürürken, vurduktan sonra, kaçtıktan sonra hiç mi görülmedi? Dünya kadar kamera vardı o sokakta, kontrol ettik" dedi.

Olay, 15 Haziran'da Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla görüşmek için evden çıkan Muhammed Yusuf Keskin, mahalledeki bir grupla çıkan tartışmada kalbine sıkılan tek kurşunla vuruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed Yusuf, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Muhammed Yusuf'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada; şüpheli ya da şüphelilerin izine rastlanmadı. Soruşturma sürerken; ailesi, 2 ay önce olayın meydana geldiği mahalleye taşındı.

'İKİ KURŞUN SIKILMIŞ, BİRİ MUHAMMED'İN KALBİNE GELMİŞ'

Anne Sevdet Keskin, "Gece geç saatti, 01.30'du. Biz uyuyorduk. Ani bir telefonla oğlumun vurulduğu haberini aldım. Eşimin arkadaşı aradı, 'Muhammed'i vurmuşlar' dedi. Oğlumu hastaneye götürmüşler ama yolda hayatını kaybetmiş. Oğlum, ortaokuldan sonra okulu bıraktı. Hiçbir bilgi vermiyorlar. 'Çete olayına girdiği için 4 ayda çözülür' dediler ama 4 ay da geçti 5 ay da geçti; çözülmedi. Telefonunu da verdik, dedik, belki oradan bir bilgi alırlar; 'hemen sonuçlansın' diye. Hiçbir bilgi vermiyorlar. Bir katil nasıl kaçabilir? O kadar kamera varken, çocuğu sokaktan alıp öbür sokağa götürürken, vurduktan sonra, kaçtıktan sonra hiç mi görülmedi? Dünya kadar kamera vardı o sokakta, kontrol ettik. Çevredeki vatandaşların dediklerine göre katil kaçıp, bir arkadaşının aracına girmiş. Katilin hapse girmesi lazım. Oğlumun vurulduğu sokak da İskenderpaşa Mahallesi'ndedir. Oğlum vurulduğu esnada oradakilere bir şey dedi mi demedi mi; bilmiyorum. Sadece 'Ağabey beni hastaneye yetiştirin' demiş. Zaten ondan sonra rahmet etmiş. Dediklerine göre orada iki kurşun sıkılmış. Bir kurşun Muhammed'in kalbine gelmiş" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR HABER ALAMAYINCA BURAYA TAŞINDIK'

Anne Keskin, "Oğlumu öldürenler bulunsun, faili meçhul kalmasın. Katil kaçmasın, kaybolmasın, cezasını bulsun. Bulsun ki başka evlatlar öldürülmesin, başka annelerin yüreği yanmasın. Oğlumuzu Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnettik. Her hafta gidiyoruz zaten. Onu ihmal etmek istemiyoruz. Gittiğimizde de zaten zorlanıyoruz. Evimizi de değiştirdik. O eve sığamıyorduk. O ev büyüktü, güzeldi ancak huzur olmadıktan sonra insan kendini boşta hissediyor. Geldik bu gecekonduya. Oğlumun ölümünün üzerinden 3 ay geçtikten sonra, herhangi bir haber alamayınca buraya taşındık. Belki oğlumun katilleriyle ilgili bir ipucu buluruz diye" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.