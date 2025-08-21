Diyarbakır'da Genç Boğuldu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için Batman Çayı'na giren 24 yaşındaki O.H., akıntıya kapılarak boğuldu. Olay yerine gelen ekipler, gencin cansız bedenini sudan çıkardı.
Tarihi Malabadi Köprüsü mevkiinde suya giren O.H. (24), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu gencin cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel