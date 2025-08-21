Diyarbakır'da Genç Boğuldu

Diyarbakır'da Genç Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için Batman Çayı'na giren 24 yaşındaki O.H., akıntıya kapılarak boğuldu. Olay yerine gelen ekipler, gencin cansız bedenini sudan çıkardı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için Batman Çayı'na giren genç boğuldu.

Tarihi Malabadi Köprüsü mevkiinde suya giren O.H. (24), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu gencin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
Komisyonda başlayan 'Kürtçe' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var

Komisyonda başlayan "Kürtçe" krizi büyüyor! DEM'den tepki var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapımcı Erol Köse'nin kızı, köpeği serbest bırakıp çocuğun üzerine saldı

Ünlü yapımcının kızı, köpeği serbest bırakıp çocuğun üzerine saldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.