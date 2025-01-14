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Diyarbakır'da 'Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları' Projesi Başladı

Diyarbakır'da 'Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları' Projesi Başladı
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Diyarbakır'da hayata geçirilen proje ile beden eğitimi öğretmenleri, geleneksel oyunlarla çocukları buluşturuyor. Bu sayede kent merkezi ve kırsaldaki çocuklar arasında fırsat eşitliği sağlanması ve ekran bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Diyarbakır'da uygulanmaya başlanan proje ile okul gezilerine başlayan beden eğitimi öğretmenleri çocukları geleneksel oyunlarla buluşturuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent merkezi ve kırsaldaki çocuklar arasında fırsat eşitliğini sağlamak, ekran bağımlılığının çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla "Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda kent genelinde okulları gezmeye başlayan beden eğitimi öğretmenleri, merkezin yanı sıra kırsaldaki çocukların da uygun alanlarda çizdikleri şekiller ve kurdukları malzemelerle seksek, voleybol, köşe kapmaca, dart ve badminton gibi oyunlar ve spor aktiviteleriyle buluşmasını sağlıyor.

Öğretmenlerin ilk durağı Çüngüş ilçesinin kırsal Akbaşak Mahallesi oldu.

Virajlı dağ yollarını aşarak kırsal mahalleye ulaşan ekipler yamaçlara kurulu taş evlerin toprak damlarında çocuklar için etkinlik alanı oluşturdu.

Damların üzerine çizdikleri şekiller ve kurdukları malzemelerle çocuklar seksek, köşe kapmaca, elim sende ve dart gibi oyunlar oynadı, voleybol ve badminton gibi spor aktiviteleri yaptı, öğretmenleriyle eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdi.

Damların üzerinde oyunlar oynayan çocukları ebeveynleri de balkonlardan ve damların kenarından keyifle izledi.

Öğretmenler beraberlerinde getirdikleri hikaye kitaplarını da çocuklara hediye etti.

"Ellerinden telefonları, tabletleri zorla almak yerine onlara alternatif sunmalıyız"

Proje koordinatörü ve beden eğitimi öğretmeni Fuat Keskin, AA muhabirine, "Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları" projesi kapsamında yola çıktıklarını ve sadece kent merkezinde değil Diyarbakır'ın 17 ilçesinde en ücra köy okullarına kadar ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

"İnternetten önce mahallelerde, sokak aralarında, okullarda oynanan oyunların çocuklar için tekrar popüler hale gelmesini amaçlıyoruz." diyen Keskin, bu amaçla okulların bahçelerine ve kırsalda uygun alanlara çocuklar için oyun alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Çüngüş'ün toprak damlı evleriyle tanınan Akbaşak Mahallesi'ni de ziyaret ettiklerini, çocukların oyun alanı olmadığı için onlar için damların üzerinde oyun oynayabilecekleri çizimler yaptıklarını anlatan Keskin, çocukların oyunlar oynarken ve sportif aktiviteler yaparken çok keyif aldığını ve mutlu olduğunu belirtti.

Keskin, "Bu da bize gösterdi ki çocukların ellerinden telefonları, tabletleri zorla almak yerine onlara alternatif sunmalıyız. Alternatif oyunları gördükleri zaman keyif aldıklarında haliyle ekrana olan bağımlılıkları da azalmış oluyor." dedi.

"Köyümüz ilçeye uzak, parka dahi gidemeyen çocuklarımız var"

Akbaşak İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Hicran Ekemen, Diyarbakır'dan öğretmelerin etkinlik için mahalleye geleceklerini duyduklarında çok mutlu olduklarını, çocukların onların yolunu gözlediğini kaydetti.

Ekemen, şunları söyledi:

"Oyun alanları çizdik damların üzerine. Çocuklar çok eğlenceli vakit geçirdi. Köyümüz ilçeye uzak, Diyarbakır'a daha da uzak, maalesef parka dahi gidemeyen çocuklarımız var. Böyle bir aktivitenin köye gelmesi çok iyi oldu. Farklı insanlarla oyunlar oynamak sosyalleşme açısından çocuklara farklı deneyimler kattı."

"Bugün bize oyun ve eğlence getirdiler"

Düzenlenen etkinlik sayesinde eğlenceli zaman geçiren öğrencilerden 7 yaşındaki Sümeyye Yalavaç, seksek, köşe kapmaca ve voleybol oynadığını anlatarak, "Bugün köyümüze geldiler, bize oyunlar getirdiler. Biz de hep beraber oynadık." dedi.

12 yaşındaki Melike Koç da mahallelerine gelen öğretmenler sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Bugün öğretmenlerimiz geldi ve bize oyun alanları çizdiler, oyunlar oynadık. Voleybol, seksek, yer kapmaca oynadık. Çok güzel bir gündü, çok beğendim. Normalde oyun alanımız yok, damın üstünde ya da yolda oynuyoruz. Bugün bize oyun ve eğlence getirdiler." diye konuştu.

8 yaşındaki Yunus Emre Taşkın da oynadıkları oyunlar sayesinde günlerinin çok güzel geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
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