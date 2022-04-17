Diyarbakır'da gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bekçileri fark edip kaçan uyuşturucu satıcısı şüphelisi saklandığı inşaatta uyuşturucu maddesiyle yakalandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bekçileri fark edip kaçan uyuşturucu satıcısı şüphelisi saklandığı inşaatta uyuşturucu maddesiyle yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri suçlulara göz açtırmıyor. Gece Kartalları, durumundan şüphelendikleri uyuşturucu satıcısını takibe aldı. Bekçiler, takip sonucu şüpheli M.S.K.'yı satışa hazır halde paketlenmiş 6 gram uyuşturucu madde ile saklandığı inşaatta kıskıvrak yakaladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine teslim edilen şüpheli M.S.K., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sedat Irmak-Hasan Gündüz/İHA)

Diyarbakır'da gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor

Diyarbakır'da gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor

Diyarbakır'da gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor

Diyarbakır'da gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor

Diyarbakır'da gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor

Diyarbakır'da gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title