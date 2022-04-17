Diyarbakır'da gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bekçileri fark edip kaçan uyuşturucu satıcısı şüphelisi saklandığı inşaatta uyuşturucu maddesiyle yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri suçlulara göz açtırmıyor. Gece Kartalları, durumundan şüphelendikleri uyuşturucu satıcısını takibe aldı. Bekçiler, takip sonucu şüpheli M.S.K.'yı satışa hazır halde paketlenmiş 6 gram uyuşturucu madde ile saklandığı inşaatta kıskıvrak yakaladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine teslim edilen şüpheli M.S.K., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sedat Irmak-Hasan Gündüz/İHA)