Diyarbakır'da gece ilaçlama çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ergin vektörle mücadele yöntemlerinden biri olan gece ilaçlaması çalışmasına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ergin vektörle mücadele yöntemlerinden biri olan gece ilaçlaması çalışmasına başladı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sivrisinek, karasinek, yakarca, kene ve benzeri zararlı haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

17 ilçede 306 personel, 60 araçla yürütülen çalışmalara ek olarak ergin vektörle mücadele yöntemlerinden biri olan gece ilaçlaması çalışması da başladı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ilaçlama çalışmaları kapsamında sivrisinek larvalarına karşı, zararlının biyolojik yaşam evrelerini göz önünde bulunduruyor.

Bu kapsamda, havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlık alanlar, bataklıklar, fosseptikler, birikinti sular, bodrum suları, süs havuzları gibi üreme alanlarında, belli periyotlarla kontrollerden geçiriyor.

Ekiplerin yaptığı uygulamalarla zararlıların üremesinin engellenmesi hedefleniyor.