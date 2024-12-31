Diyarbakır'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayraklarıyla Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında grup üyeleri sık sık tekbir getirdi, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze halkının derin insani krizlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kan, gözyaşı, katliam ve soykırımın yaşandığı bir yılın geride kaldığını ifade eden Ünsal, "Çocukların, kadınların ve masumların korunamadığı bir dünyada yaşıyoruz. Acı, çile, zulüm, vahşet ve soykırıma sessizlik, insanlığın tükendiği noktaya gelmiş durumdayız. İnsanlık adına ne kadar değer varsa çiğnenmektedir." diye konuştu.

Program, okunan duayla sona erdi.